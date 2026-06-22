Nuovo organigramma Milan, Garbo sarcastico: "Prossimo passo far gestire gli allenamenti all'intelligenza artificiale"
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Intervenuti sulle frequenze di TMW Radio, alcuni opinionisti hanno detto la loro sulle novità societarie che hanno visto protagonista il Milan.
Scelto Ruben Amorim, nelle scorse ore il Milan ha anche ufficializzato quello che sarà l'organigramma societario che lavorerà al fianco del tecnico portoghese. Una scelta ben lontana da quella inizialmente pensata, ma che comunque garantisce quell'operatività che fino a questo momento non aveva permesso al club di cominciare a programmare la prossima stagione. Di questo ne hanno parlato sulle frequenze di TMW alcuni opinionisti, di seguito alcuni estratti.
Stefano Impallomeni: "È una nuova forma di organigramma che nessuno si aspettava. In bocca al lupo a Caridnale, tutto qui".
Daniele Garbo: "Forse dovrebbero fare un altro passo, far gestire gli allenamenti all'intelligenza artificiale. E ho detto tutto".
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