Orlando diretto: "Se fossi un tifoso del Milan non sarei felice di questa situazione, e neanche tranquillo"
Scelto Ruben Amorim, nelle scorse ore il Milan ha anche ufficializzato quello che sarà l'organigramma societario che lavorerà al fianco del tecnico portoghese. Una scelta ben lontana da quella inizialmente pensata, ma che comunque garantisce quell'operatività che fino a questo momento non aveva permesso al club di cominciare a programmare la prossima stagione. Di questo ne hanno parlato sulle frequenze di TMW alcuni opinionisti, di seguito alcuni estratti.
Stefano Mattei: "Di questa strategia capisco poco. L'Inter vince da quando v'è Marotta, così come la Juve ha vinto finchè c'era lui. L'"ammiraglio" è importante. E in questo senso per me la Juve con Carnevale ha fatto un ottimo colpo in prospettiva".
Massimo Orlando: "Anche io avrei voluto Galliani o Rangnick. L'unica speranza è che queste persone nuove ci sorprendano. Il curriculum non ce l'hanno, di calcio ne hanno masticato veramente poco. Se fossi un tifoso del Milan non sarei felice di questa situazione, e neanche tranquillo. Ma se riportano il Milan in una situazione che gli compete, allora ci sarà da applaudirli. Non c'è tanta fiducia, ma se ci smentiscono poi saremo tutti contenti".
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