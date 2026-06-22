Malagò nuovo presidente federale, il Milan: "I migliori auguri di buon lavoro per il futuro del calcio italiano"

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Il Milan ha voluto porre le proprie congratulazioni a Giovanni Malagò per la nomina a nuovo presidente della FIGC.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex numero 1 del CONI ha vinto la sfida con Giancarlo Abete ed ha preso il posto di Gabriele Gravina, dimessosi dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali- Sono stati 343,084 i voti per Malagò, con percentuale del 68,58%. Per Abete 145,936 voti, con una percentuale del 29,17%. Le schede bianche sono state 11,272, con una percentuale del 2,25%.

Il Milan, come tanti altri club di Serie A, ha rivolto al nuovo numero 1 della Federazione un messaggio di auguri pubblicato sui canali social e nel quale si legge: "AC Milan rivolge al presidente Giovanni Malagò e a tutta la FIGC i migliori auguri di buon lavoro per il futuro del calcio italiano".