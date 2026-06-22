Malagò nuovo presidente federale, il Milan: "I migliori auguri di buon lavoro per il futuro del calcio italiano"
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex numero 1 del CONI ha vinto la sfida con Giancarlo Abete ed ha preso il posto di Gabriele Gravina, dimessosi dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali- Sono stati 343,084 i voti per Malagò, con percentuale del 68,58%. Per Abete 145,936 voti, con una percentuale del 29,17%. Le schede bianche sono state 11,272, con una percentuale del 2,25%.
Il Milan, come tanti altri club di Serie A, ha rivolto al nuovo numero 1 della Federazione un messaggio di auguri pubblicato sui canali social e nel quale si legge: "AC Milan rivolge al presidente Giovanni Malagò e a tutta la FIGC i migliori auguri di buon lavoro per il futuro del calcio italiano".
AC Milan rivolge al presidente Giovanni Malagò e a tutta la FIGC i migliori auguri di buon lavoro per il futuro del calcio italiano.— AC Milan (@acmilan) June 22, 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan