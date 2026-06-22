Nuovo Milan, Orlando: "L'unica speranza è che queste persone nuove ci sorprendano"

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Il Milan presenta il nuovo assetto dirigenziale ed emergono tante perplessità. Massimo Orlando commenta le scelte di Cardinale

Il Milan ha comunicato quella che sarà la nuova squadra dirigenziale: un modello all'inglese con Amorim come manager e dirigenti totalmente incentrati su scouting e trattative, con Cardinale che ha l'ultima parola su tutto. Massimo Orlando, nel suo intervento a Maracanà su TWM Radio, dice la sua:

"Anche io avrei voluto Galliani o Rangnick. L'unica speranza è che queste persone nuove ci sorprendano. Il curriculum non ce l'hanno, di calcio ne hanno masticato veramente poco. Se fossi un tifoso del Milan non sarei felice di questa situazione, e neanche tranquillo. Ma se riportano il Milan in una situazione che gli compete, allora ci sarà da applaudirli. Non c'è tanta fiducia, ma se ci smentiscono poi saremo tutti contenti".