Nuovo Milan, Orlando: "L'unica speranza è che queste persone nuove ci sorprendano"
MilanNews.it
Il Milan presenta il nuovo assetto dirigenziale ed emergono tante perplessità. Massimo Orlando commenta le scelte di Cardinale
Il Milan ha comunicato quella che sarà la nuova squadra dirigenziale: un modello all'inglese con Amorim come manager e dirigenti totalmente incentrati su scouting e trattative, con Cardinale che ha l'ultima parola su tutto. Massimo Orlando, nel suo intervento a Maracanà su TWM Radio, dice la sua:
"Anche io avrei voluto Galliani o Rangnick. L'unica speranza è che queste persone nuove ci sorprendano. Il curriculum non ce l'hanno, di calcio ne hanno masticato veramente poco. Se fossi un tifoso del Milan non sarei felice di questa situazione, e neanche tranquillo. Ma se riportano il Milan in una situazione che gli compete, allora ci sarà da applaudirli. Non c'è tanta fiducia, ma se ci smentiscono poi saremo tutti contenti".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Malagò nuovo presidente federale, il Milan: "I migliori auguri di buon lavoro per il futuro del calcio italiano"
Primo PianoClamoroso: stop ai casting! Tutti i nomi della struttura sportiva del Milan. Il magic touch di Cardinale è già un all-indi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Clamoroso: stop ai casting! Tutti i nomi della struttura sportiva del Milan. Il magic touch di Cardinale è già un all-in
3 MN - Milan, niente più Head of Football. Cardinale ora promuove il team tecnico. Ecco chi decide il mercato
4 Mercato Milan, il retroscena di Di Marzio: "Tare e Allegri avevano impostato l'operazione Saibari"
Primo Piano
Cardinale dal Papa: "Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird"
Nuovo Milan di Cardinale, quante incognite. Modello Liverpool? Basta che non sia un modello Tottenham
Luca SerafiniIl club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto?
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com