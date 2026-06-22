Pellegatti sul nuovo assetto Milan: "O sono i più furbi del mondo o i più incauti del mondo"
L'annuncio della nuova squadra dirigenziale del Milan ha un po' scosso tutto il mondo rossonero viste le scelte di Gerry Cardinale. Carlo Pellegatti, nel suo intervento a Maracanà su TWM Radio, dice la sua e racconta le sue preoccupazioni:
"Volevo Galliani, volevo Rangnick, mi piaceva anche l'ultima soluzione prospettata, invece è arrivata una rischiosissima, con personaggi che non hanno un curriculum dietro come gli altri. Gardiner è uno di scrivania ma vive sul computer. O sono i più furbi del mondo o i più incauti del mondo. Ora dobbiamo aspettare, parlerà sempre Cardinale da adesso in poi. Lui ha detto che vuole comandare, che ha delegato e ha sbagliato. Adesso se il Milan vincerà il merito sarà suo, e anche se non andrà. Mercato? Bisogna vedere quanti soldi abbiamo. Goncalo Ramos-Hjulmand sono almeno 100 mln, li abbiamo? Dobbiamo vedere".
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