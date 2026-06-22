Marianella: "Ibra tra i peggiori dirigenti degli ultimi anni e anche tra i peggiori opinionisti"

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Massimo Marianella parla non solo dell'Ibrahimovic dirigente, ma anche dell'Ibra opinionista: l'avventura a Fox Sports dello svedese non sta andando bene

Zlatan Ibrahimovic è aspramente criticato, per usare un eufemismo, dai tifosi del Milan per il suo operato da dirigente, ma a quanto pare non se la sta cavando bene neanche da opinionista. Lo svedese ha firmato un ricco contratto con Fox Sports per lavorare come opinionista durante i Mondiali negli USA, ma sembra che i suoi interventi non siano propriamente apprezzati. Ne parla così Massimo Marianella in diretta su Sky Sport 24:

IBRA OPINIONISTA, IL COMMENTO DI MARIANELLA

“La sua personalità, la sua presunzione e la sua arroganza lo hanno reso un giocatore straordinario. Uno dei migliori attaccanti degli ultimi 20 anni. Però la stessa presunzione e la stessa arroganza lo stanno rendendo uno dei peggiori dirigenti degli ultimi 20 anni. In America lo seguo quasi quotidianamente negli studi di Fox, è anche uno dei peggiori opinionisti. Ha la sfortuna di avere vicino Thierry Henry che lo batte 4-0 in studio”.