Nuovo Milan, il commento di Ordine: "Cardinale e Amorim sono le due figure di riferimento"

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Franco Ordine ha commentato su Instagram il nuovo organigramma del Milan che è stato scelto dal patron Gerry Cardinale

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato un video sul suo profilo su Instagram nel quale ha commentato così il nuovo organigramma del Milan: "Hanno promosso le seconde linee. E' questo in buona sostanza il nuovo organigramma del Milan deciso da Cardinale. E' fallita l'operazione con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte e hanno fatto avanzare le seconde linee. Dal mio punto di vista ci sono due aspetti da sottolineare: il primo è che c'è finalmente la chiarezza di chi comanda e chi fa cosa, vale a dire Gerry Cardinale, il quale è usito dall'isolamento americano, si è messo in cima alla piramide ed è il responsabile unico di tutta l'operazione.

La seconda casella più importante di tutti è quella dell'allenatore: Amorim non è un semplice allenatore, così come siamo abituati a vedere nel calcio italiano, è più un manager all'inglese, ruolo che ha ricoprto anche al Manchester United. Cardinale e Amorim sono quindi le due figure di riferimento. Dal punto di vista societario c'è poi anche un'altra chiarezza che per me rappresenta un errore: insieme a Calvelli e Castelblanco c'è anche Ibrahimovic. E questa figura a metà strada tra RedBird e Milan, tra finanza e calcio, secondo me è un errore".