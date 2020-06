Bucciantini: "Juve-Milan? La differenza la farà la tecnica"

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato il divario tra Milan e Juventus: “Quest’anno il divario fra le due squadre c’era ma non lo vedevi in campo, in campo era annullato anche dal modo in cui il Milan si faceva rincorrere. Era molto bravo ad orientare il palleggio della Juventus. Il risultato della partita d’andata e le conseguenze sono molto strette per il Milan. Non puoi prevedere stasera come vanno domani, domani è la prima partita dopo 100 giorni. La tecnica in queste partite a freddo è ancora più importante, perché pensi che non ci sia quell’agonismo che la possa soffocare o imbrigliare. La tecnica della Juventus emergerà ancora di più, però anche il Milan ha giocatori tecnici. Il concetto di qualità è un po’ confuso da un grande equivoco. La qualità nel calcio non è solo un controllo di palla, saperla calciare, un dribbling. La qualità nel calcio è produrre calcio importante in continuità. Non riesco a considerare di qualità un giocatore che tecnicamente è favoloso se poi fa due gol e due assist in un campionato. È un giocatore che mi imbroglia. Il Milan è stato vittima per tanti mesi di questo equivoco, un po’ Ibrahimovic e un po’ Pioli lo avevano risolto.