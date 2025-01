Bucciantini: "La Juventus è una squadra più avanti del Milan perché lì è più facile riconoscere la società"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha parlato di Milan dopo la brutta prestazione di Torino che ha visto la formazione di Sergio Conceiçao uscire sconfitta per 2 a 0 dall'Allianz Stadium:

"Ecco, ieri anche per gratificare i vincitori, ieri si è vista una differenza tra un progetto che sta facendo fatica a realizzarsi, ma c'è, e che intanto da dei segnali che sta anche arrivando. La Juventus sta crescendo. Le ultime due prestazioni per me sono state le migliori della Juventus, contro ottimi avversari. Le prestazioni sono importanti. Poi una volta puoi pareggiare, una volta puoi vincere, perdere anche no (ride, ndr), però è importante è la prestazione.

Quella di Bergamo era importante, quella contro il Milan lo conferma. La Juventus è una squadra più avanti del Milan. Non so se è più forte, ma è una squadra più avanti. Perché Perché lì è più facile riconoscere da un po' di tempo la società".

Sul possibile approdo in rossonero di Joao Felix: "Nel Portogallo è uno di quelli credeva che prima o poi Ronaldo smettesse col calcio e si sarebbe giocato con Leao. Conceiçao vuole sicuramente un altro giocatore d'attacco, ed ha espresso preferenze per giocatori. Quindi intanto sta mandando dei messaggi a chi c'è adesso. Ma io voglio vederli questi acquisti. Ti ho detto, una volta è Rashford, l'altra volta Joao Felix, caratteristiche differenti. Intanto arriva un terzino. Io continuo a pensare che serva un centrocampista".