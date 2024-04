Bucciantini: "Roma squadra evoluta. Il Milan invece vola insieme a Leao"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, lo scrittore Marco Bucciantini è intervenuto su alcuni dei principali temi d'attualità in Serie A, compiendo poi un'accurata analisi su quello che sarà il doppio confronto europeo in Europa League fra il Milan e la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"La Roma col Milan negli ultimi anni non ce l'ha proprio fatta a giocare. Si è sempre trovata subito molto indietro anche e forse soprattutto nel punteggio. Qualcosa ha recuperato nei finali, una volta un pareggio a San Siro, ma sempre molto distante. Una cosa sola: la Roma è una squadra evoluta. Fa proprio un altro effetto. Come vive, come gioca, come pensa la partita. Intanto ha tolto un difensore, è successa una cosa importante. C'è un difensore in meno con un attaccante in più".

Sul Milan: "Il Milan è un esame grosso per la Roma. La formazione di Stefano Pioli in questo momento vola, e c'è un uomo che il volo lo rappresenta come nessun altro in questo calcio: Leao. Sono tutti belli, ma Leao vola".