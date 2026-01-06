Bucciarelli: "Gli allenatori importanti fanno cambiare le sorti del campionato: Juventus e Milan stanno venendo fuori con Spalletti e Allegri"

L'ex calciatore del Palermo Fabrizio Bucciarelli, intervistato in esclusiva da TuttoPalermo.net, tra le altre cose parla anche della corsa scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni:

In Serie A come stanno andando le cose nei piani alti? Qualche allenatore arrivato da poco sta facendo cambiare le sorti del campionato.

"Gli allenatori importanti fanno cambiare le sorti del campionato. Napoli e Inter hanno le migliori rose, ma poi la Juventus sta venendo fuori con Spalletti, così come il Milan con Allegri. Un po’ più indietro c’è la Roma, che ha bisogno di acquisti in avanti. In difesa ha una delle migliori retroguardie in Italia e in Europa, ma davanti crea e realizza poco. Sotto l’aspetto del gioco sta migliorando. Gasperini solitamente parte male, invece a Roma è partito bene".