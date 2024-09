Budel: "Mi aspetto una vittoria sofferta del Milan contro il Venezia"

L'ex centrocampista Alessandro Budel, che ha giocato nelle giovanili del Milan, ai microfoni di Radio City4You, ha parlato della gara tra i rossoneri e il Venezia in programma domani alle 20.45 e valida per la quarta giornata di Serie A: "Mi aspetto una partita divertente. Il Milan non sta attraversando un buon momento, quindi, avrà voglia di rivalsa, di fare un'ottima partita in casa, anche perché l'esordio a San Siro, con il Torino, non è stato delle migliori. Invece, penso che il Venezia venga da un'ottima prestazione, contro il Torino, pur avendo perso.

Non sarà una partita facile, per loro. Mi aspetto una vittoria sofferta del Milan, il mio pronostico è 2 a 1 per i rossoneri".