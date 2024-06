Buffa: "Se sei al Milan ti aspetti di più. Non puoi ragionare con la logica dei secondi posti"

Al termine di uno dei suoi spettacoli, Federico Buffa ha scambiato due battute con uno dei presenti a teatro parlando di Milan e delle ambizioni rivedibili che questa proprietà ha inculcato nella squadra ma soprattutto nell'ambiente, che continua a rumoreggiare per le scelte che i piani alti del club stanno prendendo soprattutto sul fronte sportivo. Queste le sue dichiarazioni.

"Tu valuti quali sono le situazioni. Cioè il Milan ha perso sei derby di fila, per i tifosi questo è impensabile perché conincide anche con la seconda stella, che potresti aver tu per prima. Sono cose che lasciano il segno in un club, e non è una cosa da poco. Se sei al Milan ti aspetti di più. Non puoi ragionare con la logica dei secondi posti quando si parla di vertice. Il secondo posto è il primo degli sconfitti. Non è una logica che va bene per il calcio italiano".