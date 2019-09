Buffon: "Felice per il mio record, ci arrivo da giocatore di livello"

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha commentato in zona mista la vittoria di oggi con la SPAL. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono contento per il mio record di partite con squadre di club. Sono ancora più felice perché ci arrivo non trascinandomi, ma da giocatore ancora di alto livello. Ringrazierò per sempre i miei genitori e la vita che è stata benevola con me, ma posso ben dire che ci ho messo anche del mio".