Buffon incorona Morata: "Con un capitano così, tutto è possibile. Molto felice per te, Alvaro"

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gianluigi Buffon, capo della delegazione italiana ad Euro2024, si è complimentato con Alvaro Morata, suo ex compagno alla Juventus, per la vittoria finale. "Con un capitano così, nulla è impossibile!!! Complimenti Spagna e davvero molto felice per te Alvaro!!!": il messaggio dello storico numero 1 azzurro.