Buon compleanno a Youssouf Fofana! Il centrocampista compie 27 anni

Buon compleanno a Youssouf Fofana: il centrocampista rossonero oggi compie 27 anni. L'account X rossonero lo celebra con un post.

Fofana, arrivato in Italia nell'estate 2024 dal Monaco, ha disputato 71 partite con la maglia del Milan segnando 2 gol e fornendo 11 assist fra tutte le competizioni. In rossonero ha vinto una Supercoppa Italiana.