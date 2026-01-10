Buon compleanno a Youssouf Fofana! Il centrocampista compie 27 anni
MilanNews.it
Buon compleanno a Youssouf Fofana: il centrocampista rossonero oggi compie 27 anni. L'account X rossonero lo celebra con un post.
Fofana, arrivato in Italia nell'estate 2024 dal Monaco, ha disputato 71 partite con la maglia del Milan segnando 2 gol e fornendo 11 assist fra tutte le competizioni. In rossonero ha vinto una Supercoppa Italiana.
Joyeux anniversaire, Youssouf 🎂 pic.twitter.com/OzNv29t2Sj— AC Milan (@acmilan) January 10, 2026
