Buona la prima per Kalulu, 92,5% di passaggi riusciti e ben 9 palloni recuperati

Come riportato dai dati Kickest, Pierre Kalulu, ieri alla sua prima apparizione ufficiale in Serie A con la maglia del Milan, ha completato il 92,5% dei passaggi totali (62 su 67). Inoltre, il francese, negli 85' minuti giocati, ha recuperato ben 9 palloni e ne ha intercettati 2. Numeri significativi per un ragazzo che sta stupendo sempre di più l'ambiente rossonero da difensore centrale adattato.