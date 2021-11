Burdisso: "Alvarez è pronto per il calcio europeo". L'argentino è accostato al Milan

Nicolas Burdisso, attuale DT della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nación, nella quale ha toccato diversi argomenti di mercato. Burdisso ha parlato anche di Julian Alvarez, obiettivo di mercato del Milan, dicendo: “L’unico giocatore argentino giovane che è pronto per il salto in Europa forse è Julian Alvarez, vedremo. Da due o tre anni è ormai nell'élite del calcio sudamericano, è nel pieno della sua maturità: siamo in presenza di un profilo formato e pronto per un livello diverso dalla media dei giocatori argentini”.