Buriani su Pioli: "Riesce ancora a stupirmi. Tornare grandi in Europa? Non manca molto"

L'ex rossonero Ruben Buriani, con un passato anche da giocatore del Monza, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra le sue due ex squadre. Nello specifico ha espresso questo pensiero su Stefano Pioli: "Riesce a stupirmi ancora, gioca un ottimo calcio, ha formato un gruppo ben amalgamato. E per un obiettivo così (l'Europa, ndr) non manca molto, la squadra è giovane ma ha già saputo essere competitiva in grandi stadi. Ha fatto vedere il suo marchio, la sua identità, il suo valore. Si capisce che è in evoluzione continua, sempre verso l’alto e senza più paura di cadere"