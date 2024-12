C’è un risultato che in Atalanta-Milan manca dal 1968, ben 20.480 giorni…

Nelle ultime due vittorie c’è sempre scappato il punteggio di 3-2. Per il Milan nel 2021-2022 (Calabria al 1’, Tonali al 43’, Rafa Leao al 78’, Zapata su rigore all’86’, Pasalic al 94’), per l’Atalanta nel 2023-2024 (Lookman al 38’ e 55’, Giroud al 48’ del primo tempo, Jovic all’80’, Muriel al 95’).

Prima curiosità.

Quello del calciatore colombiano è stato l’ultimo gol decisivo segnato in Serie A e con la maglia della Dea addosso. Avrebbe sì marcato anche il turno successivo, nel 4-1 sulla Salernitana, ma il suo centro non fu determinante per i tre punti contro i granata e in seguito partì per l’avventura americana con gli Orlando City.

Complessivamente, A più B, sono 65 gli incontri disputati fra i due club lombardi. Questo il rendiconto: 15 vittorie Atalanta, 24 pareggi, 26 successi Milan, 72 gol fatti dai nerazzurri e 92 reti marcate dai rossoneri.

Altra curiosità.

Il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, è il secondo punteggio più ricorrente con le sue 7 caps. Ma… non compare a Bergamo dal 1968-1969. Più esattamente era il 10 novembre 1968 e domani saranno trascorsi 20.480 giorni. Successivamente, ecco 39 gare con almeno uno dei due club a segno (28 volte la Dea, 36 il Diavolo, 25 orobici e meneghini assieme).

Situazione in classifica.

Atalanta seconda a 31 (10V – 1X – 3P con 36GF e 16GS), di cui 15 a Bergamo (5V – 0X – 1P con 20GF e 8GS). Viene da 8 affermazioni di fila ed è a meno 1 dall’eguagliare il record in Serie A fatto registrare fra la 22esima e la 31esima giornata 2019-2020. Milan, con una gara in meno, a quota 22 (6V – 4X – 3P con 23GF e 14GS), 8 dei quali lontano dal Meazza (2V – 2X – 2P con 10GF e 10GS). È in serie positiva da 4 impegni (2V – 2X).

Entrambe in questo torneo hanno calciato 4 rigori. Ma se l’Atalanta non ha subito alcuno, il Milan 1 se l’è visto fischiare contro (anche se non è diventato poi gol).

PS: per Christian Pulisic sarà la gara numero 50 con i rossoneri in Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

65 incontri disputati

15 vittorie Atalanta

24 pareggi

26 vittorie Milan

72 gol fatti Atalanta

92 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Milan 0-0, 23° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Milan 3-2, 15° giornata 2023/2024