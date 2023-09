C'è un solo squalificato nella sesta giornata di Serie A

vedi letture

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quinta giornata di Serie A. Un solo squalificato per il turno infrasettimanale che inizierà domani con l'anticipo delle 20.45 fra Juventus e Lecce: si tratta del difensore del Genoa Aarón Martín, espulso per somma di ammonizioni nella gara del Via del Mare con il sorprendente Lecce di D'Aversa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AARON Martin Caricol (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.