C&F - Elliott-Chelsea: nessun problema con il Milan in caso di acquisto

MilanNews.it

Tra le regole UEFA vi è l'impossibilità che due squadre con lo stesso proprietario siano sorteggiate l'uno contro l'altra in una competizione continentale. In mattinata si è diffusa la notizia di una possibile partecipazione di Elliott, fondo proprietario del Milan, nell'acquisto del Chelsea (qui tutti i dettagli) a sostegno dell'offerta di Nick Candy; secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, però, "gli addetti ai lavori hanno affermato però che in questo caso non ci sarebbero problemi, perché la partecipazione di Elliott nel club inglese sarebbe trascurabile".