C&F - I versamenti di Elliott nel Milan: investiti oltre 600 milioni in 2 anni

Nei giorni scorsi è stato depositato in Lussemburgo il bilancio al 31 dicembre 2019 di Project Redblack, ovvero la società veicolo controllata da Elliott, cui fa capo il 100% di Rossoneri Sport Investment Luxembourg e, quindi, a cascata il 99,93% delle quote azionarie del Milan. Calcio & Finanza (Clicca qui per leggere l'articolo integrale) ha consultato il documento in questione per scoprire le cifre esatte di tutti i versamenti immessi da Elliott nelle casse del club rossonero dall'acquisto in poi.

Al 31 dicembre 2019, Project Redblack ha fornito risorse destinate a versamenti per il Milan per 86,75 milioni di euro in totale. Questa somma si va ad aggiungere ai 383,5 milioni immessi nelle casse del club rossonero tra il 2 agosto 2018 e il 26 novembre 2019. Considerando, dunque, anche i versamenti effettuati nel 2020, complessivamente Elliott ha versato 470,25 milioni di euro. Questa cifra, a propria volta, deve essere sommata ai circa 300 milioni di euro investiti dal fondo statunitense per rilevare il controllo da Li Yonghong, escutendo il pegno sulle azioni del Milan.

All'importo lordo totale di 770,25 milioni di euro, però, vanno sottratti i 128 milioni di euro di debito derivanti dai due bond emessi nel giugno del 2017 sotto la gestione Fassone, che il nuovo Milan di Elliott ha rimborsato allo stesso fondo dopo la cessione del club da parte di Li Yonghong. L'investimento complessivo netto di Elliott nella società rossonera, dunque, ammonta a 642,25 milioni di euro alla data del 10 settembre 2020.