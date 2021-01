Cagliari-Milan, i precedenti in Serie A fra rossoneri e sardi

Il Milan è la squadra che ha sconfitto di più il Cagliari in Serie A: 42 volte in 76 precedenti (8V, 26N) e ben 24 di queste dal 2004/05 ad oggi. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 33 sfide di Serie A contro il Milan (7N, 25P): successo che risale a maggio 2017. Inoltre il Milan va in gol da 21 partite consecutive contro il Cagliari in Serie A: l'ultima volta che i sardi hanno mantenuto la porta inviolata contro i rossoneri in un match di campionato risale ad ottobre 2008 con Massimiliano Allegri in panchina e Federico Marchetti tra i pali.