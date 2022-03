Cagliari-Milan, Theo Hernandez ancora una volta il più veloce del match

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sabato sera il Milan è uscito vincitore dalla Unipol Domus grazie ad un'ottima prova di squadra, ad un gran gol di Bennacer e anche con la consueta ottima prestazione di Theo Hernandez, che Pioli ha definito "molto intelligente" per le letture degli spazi lasciati dagli avversari: Theo è stato pericoloso sia sulla solita fascia sinistra e sia quando prendeva i corridoi centrali. Come spesso gli capita in Serie A anche contro il Cagliari il terzino francese, riporta la Lega Serie A, è stato il giocatore più veloce del match: in scatto ha toccato i 33.57 km/h.