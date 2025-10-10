Cairo: "Andare a giocare Milan-Como in Australia non mi sembra una grandissima idea"

vedi letture

Anche Urbano Cairo, presidente del Torino e di RCS Media Group, si è espresso sulla questione più chiacchierata degli ultimi giorni: Milan-Como a Perth, in Australia. Il patron granata è intervenuto da Trento, dove è cominciato il Festival dello Sport 2025, in diretta ai microfoni di SportitaliaMercato. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Cairo su Milan-Como in Australia: "L'ho già detto pubblicamente, andare a giocare a Perth una partita come Milan-Como non mi sembra una grandissima idea. Mi sono espresso in maniera molto chiara: dopodiché lo hanno deciso e va bene ma non mi è sembrata una cosa molto positiva per i tifosi del Milan, in questo caso. Sicuramente è un modo per far conoscere il calcio in Australia e sicuramente dobbiamo sviluppare i diritti internazionali: da questo punto di vista può essere una cosa che va bene. Però non mi è sembrata una grande idea".