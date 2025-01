Calabria a Milan TV: "Io ed il mister due sanguigni, ci mettiamo l'anima. C'è stata un'incomprensione"

Davide Calabria ha parlato a Milan TV al termine di Milan-Parma 3-2. Queste le sue dichiarazioni:

Cos'è successo con Conceiçao?

“Siamo due sanguigni, ci mettiamo tutto, ci mettiamo l’anima nelle cose che facciamo in campo. C’è stata un’incomprensione che può capitare e che probabilmente può capitare in futuro con qualsiasi altro giocatore. Ci teniamo molto al nostro lavoro, è una reazione a caldo, è finita così ed è chiusa”.

Cosa è mancato oggi?

“Non è semplice, come dicevo prima sono una squadra organizzata bene che può far male davanti in contropiede. Ci sono mancati un po’ di inserimenti, un po’ di profondità, di presenza in area in certe situazioni per metterli più in difficoltà. Riempiendo l’area si creano disagi alla difesa, nel primo tempo ci è un po’ mancato. Poi con grinta e voglia siamo riusciti a ribaltarla a tutti i costi, era fondamentale oggi”.

Una vittoria in rimonta che dà la carica:

“Non sempre puoi vincere nella maniera più brillante, più bella e più piacevole. Ci sono anche queste partite e penso siano anche fondamentali all’interno di una stagione perché vuol dire non mollare mai nonostante le difficoltà di una partita insidiosa. Per noi è fondamentale arrivare al risultato. Questa partita ci può dare una spinta, ma dobbiamo essere assolutamente consapevoli che dobbiamo migliorare nella costruzione del gioco e nella fase finale, che ci sta un po’ mancando”.