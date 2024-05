Calabria a Milan TV: " Sarà un onore salutare il mister insieme a Olivier e Simon, abbiamo già un po' di malinconia"

In attesa di scendere in campo per l'ultima partita stagionale, il capitano del Milan Davide Calabria è intervenuto così a Milan TV. Queste le sue parole su Pioli, Giroud e Kjaer:

Una serata emozionante

"Sarà molto emozionante, c'è già un po' di malinconia per i saluti del Mister e di Simon e Olivier, ma ci godremo questa partita e cercheremo di portare a casa gli ultimi 3 punti della stagione".

Uomini prima che professionisti

"Insieme al Mister abbiamo condiviso momenti bellissimi, anche con Olivier e Simon, ci hanno tutti aiutati a salire di qualità in questi anni e a vincere uno scudetto indimenticabile. Prima di essere dei professionsti sono anche delle persone eccezionali, sarà un onore salutarli questa sera davanti ai nostri tifosi".