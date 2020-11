Titolare nella gara contro la Fiorentina, Davide Calabria ha raggiunto le 100 presenze in Serie A con la maglia del Milan in partite ufficiale. Il terzino destro, in rossonero, ha realizzato tre gol e sette assit.

. Ad oggi sono titolari inamovibili, oltre che tra i migliori interpreti dei rispettivi ruoli in Europa.