Calabria, il pressing del 2 rossonero è vincente: i numeri lo confermano

Tra i grandi giocatori protagonisti della scorsa stagione rossonera non si può non citare Davide Calabria. Il terzino italiano, in particolare, è stato il giocatore che ha effettuato più pressioni vincenti con le quali la squadra ha recuperato il possesso. Questi numeri sono stati i migliori nell'intero campionato e sono stati sottolineati da YouFirst, l'agenzia del giocatore.