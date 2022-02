Calabria: "In questi ultimi due anni ho capito che la testa è più importante di qualsiasi preparazione atletica o tattica"

"In questi ultimi due anni ho capito che la testa è più importante di qualsiasi preparazione atletica o fisica e tattica" - A raccontarlo è Davide calabria, intervistato da Rivista Undici - "Perché se rientro da un infortunio che fisicamente non sono ancora al cento per cento ma di testa sono libero e sono sicuro dei miei mezzi, sono sicuro che farò una grande partita. Se sto bene al cento per cento fisicamente, ma mentalmente ho delle insicurezze, magari dovute anche a problemi esterni, che è una cosa che spesso si sottovaluta, purtroppo tu entri in campo che devi cercare di mettere da parte quelle cose e qualcuno può fare più fatica. Perché sarai concentrato su altre situazioni e non sul campo. È un gioco ma per tutto quello che ci sta intorno non lo è più".