Calabria-Leao in panchina, Theo assente: Maignan ancora capitano?

Il tema capitano è uno dei più discussi relativamente al Milan in questa prima parte di stagione: un po' perché il titolare della fascia, Davide Calabria, è spesso stato assente per infortunio fino a questo momento, un po' perché anche i suoi vice più immediati Theo, Leao e Tomori tra squalifiche ed esclusioni ogni tanto hanno lasciato che questo ruolo cambiasse con una certa frequenza. Nell'ultima di campionato, contro l'Udinese, la responsabilità è finita per la prima volta sulle spalle di Mike Maignan.

Questa sera contro il Napoli, la storia potrebbe ripetersi. In altre parole Maignan potrebbe indossare la fascia per la seconda gara di campionato consecutivamente. Calabria è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina, Theo è squalificato, infine sia Leao che Tomori dovrebbero essere esclusi dalla formazione iniziale. In linea gerarchica, esattamente come successo contro i friulani dieci giorni fa, il legittimo successore è proprio il portiere francese.