Calabria: "Riuscire a fare due gol in uno stadio del genere, dopo tanti anni senza Champions..."

Davide Calabria, capitano del Milan per l'esordio stagionale in Champions, ha commentato la sfida persa contro il Liverpool ai microfoni di Sky Sport: "Riuscire a fare due gol in uno stadio del genere, dopo tanti anni senza Champions, con tanti giocatori che esordivano in questa competizione…è normale faticare a tratti. Appena abbiamo trovato i tempi giusti siamo riusciti a fargli male. Ci prendiamo quanto di buono fatto oggi"