Calabria: "Sono in isolamento, ma sto bene. Non vedo l'ora di tornare"

Intervenuto sul proprio account Instagram, il terzino destro del Milan, Davide Calabria, ha voluto esprimere il suo stato d'animo dopo la positività al Coronavirus. Questo il suo messaggio: "È da un po' che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l'ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto".