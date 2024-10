Calamai: "Conte è pronto al test verità contro il Milan, sarà un esame-scudetto"

Intervenuto così nell'Editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista e opinionista Luca Calamai ha espresso le proprie considerazioni sull'imminente sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e Napoli:

"Conte ha convinto sia De Laurentiis che il giocatore a continuare insieme. E oggi Di Lorenzo è uno dei segreti di questo Napoli capolista. Parliamo di un vero leader. Di un riferimento prezioso dentro lo spogliatoio. Conte è ora pronto al test verità contro il Milan. Un vero esame-scudetto per la squadra partenopea. Il Napoli ha qualcosa in meno come valori assoluti rispetto a Inter e Juve ma non ha la Champions. Non è mai saggio far scappare Conte e le sue squadre. Per Antonio il potere non logora, anzi esalta. Inzaghi e Motta faranno bene a non distrarsi troppo".