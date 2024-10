Calamai: "Ibra è ancora convinto di voler difendere a ogni costo il suo allenatore?"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW: "Due rigori sbagliati e le magie di De Gea regalano una preziosa vittoria alla Fiorentina e riportano sotto processo Fonseca. Il suo Milan è tutto eccessi. Ha un potenziale offensivo esplosivo ma una difesa fragile. Insomma, i rossoneri non hanno il necessario equilibrio per puntare allo scudetto. E rischiano anche di uscire dalla Champions. Ibra è ancora convinto di voler difendere a ogni costo il suo allenatore?

Occhio al Napoli. Simone Inzaghi e Thiago Motta non devono far scappare la squadra partenopea. Capisco la prudenza di Antonio Conte. Capisco che non voglia accettare il ruolo di favorita per lo scudetto che Inter e Juve vogliono caricare sulle spalle della creatura di patron De Laurentiis. Ma oggi il Napoli ha tutto per vincere il titolo. Ha un allenatore (Conte) che quando può lavorare senza il disturbo delle Coppe è il numero uno in Italia e forse anche in Europa; ha il di npon dover non inseguire Champions o Europa League e questo vale cinque-sei punti in più rispetto alla concorrenza e infine ha trovato finalmente valore aggiunto dai nuovi acquisti chiudendo definitivamente l’era Giuntoli-Spalletti. L’era dello scudetto e della nostalgia.