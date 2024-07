Calamai: "Mi auguro che Ibra lo studi con attenzione e se Camarda è quello che dicono convinca il mondo Milan che non bisogna aver paura di rischiare"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW su Camarda: "Ho letto un’interessante riflessione dell’amico e collega Di Chiara sulla Gazzetta sul gioellino del Milan Camarda. Credo che dovremmo avere il coraggio di scommettete su questo piccolo fuoriclasse che potrebbe diventare la risposta italiana al fenomeno spagnolo Yamal. Per il momento partirà con l’Under 23 del Milan ma lavorerà a Milanello a pochi metri dalla squadra di Fonseca. Mi auguro che Ibra lo studi con attenzione e se Camarda è quello che dicono convinca il mondo Milan che non bisogna aver paura di rischiare con chi può diventare un giocatore speciale. E’ arrivato il momento di avere coraggio con i nostri talenti.

IL NOME DI CAMARDA

Il Milan vuole tornare a costruirsi in casa il suo futuro e uno dei punti focali della gestione Cardinale era quello della ricostruzione del settore giovanile, concetto che è stato ribadito a più riprese anche da Zlatan Ibrahimovic nel corso delle sue uscite pubbliche. Milan Futuro non è solo il nome della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C, ma è proprio una mission del club che ha come obiettivo quello di valorizzare i suoi migliori talenti con l’obiettivo, attraverso un percorso condiviso e struttrurato, di portarli un giorno in pianta stabile in prima squadra.

Il nome più chiacchierato è stato, senza dubbio, quello di Francesco Camarda. Dopo l’esordio in Serie A e le invocazioni nazional-popolari di una continuità alle spalle di Giroud, è finalmente arrivato il suo primo contratto da professionista al termine di una contrattazione durata mesi dove i suoi agenti e Giorgio Furlani, alla fine, hanno trovato tutte le quadrature necessarie per far si che il classe 2008 rimanesse in rossonero. E Francesco sta continuando a dimostrare perché il suo talento andava blindato: devastante all’Europeo Under 17, dove ha fatto quello che voleva in finale contro il Portogallo, anche con l’Under 19 ha fatto vedere che il suo talento è superiore anche a chi gli da 2-3-4 anni di differenza. Sarà importante avere pazienza nel corso della stagione, perché la Serie C è un campionato vero, adulto, duro, dove non nessuno ti tratta con i guanti.