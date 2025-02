Calamai: "Milan, con questo Gimenez puoi andare avanti in Champions"

vedi letture

Nel suo consueto Editoriale del lunedì post weekend di campionato, pubblicato su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha commentato anche la vittoria del Milan sull'Hellas Verona, concentrandosi in particolar modo sul contributo di Santiago Gimenez, match-winner della sfida di San Siro. Di seguito le sue parole di fiducia nei confronti dell'attaccante messicano arrivato nel corso della finestra invernale del mercato di gennaio dal Feyenoord.

Le parole di Calamai: "Il Milan, in attesa della delicata sfida di ritorno di Champions con il Feyenoord, si aggancia al treno buono in campionato. Decide un’invenzione di Leao finalizzata dal nuovo arrivato Gimenez. La squadra rossonera aveva bisogno di un bomber così. Meno tecnico ma più decisivo in zona gol di Morata. Con questo Gimenez la squadra di Conceicao può andare avanti in Champions e provare ad avvicinarsi in campionato alla zona Champions. Il Milan ora ha bisogno di trovare un vero leader in mezzo al campo"