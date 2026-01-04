Calamai su Fullkrug: "È funzionale. Non è una stella ma garantisce reti e sostanza"

Luca Calamai, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così il momento del Milan dopo la vittoria di Cagliari: "La vittoria contro il Cagliari conferma che il Milan non ha più intenzione di regalare punti contro le piccole. Un cambio di rotta fondamentale. Credo che ci siano tre buoni motivi per parlare di scudetto in casa rossonera: 1) non partecipare alle Coppe regala punti in più in classifica; 2) Allegri sa come si vincono i campionati e 3) il Leao in versione goleador può dare una spinta decisiva.

Come si dice a livello giornalistico sono tre indizi che fanno una prova. Allegri ha anche il vantaggio di poter navigare senza troppe pressioni. Sono altre le presunte Regine della Serie A. Anche l'arrivo di Fullkrug è funzionale alla sfida rossonera. L'attaccante tedesco non è una stella ma garantisce reti e sostanza. Fossi in Conte e Chivu farei di tutto per non portare questo Milan a un eventuale sprint scudetto".