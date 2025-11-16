Calamai sul futuro di Zirkzee: "Su di lui ci sarebbero Milan e Roma"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del futuro di Joshua Zirkzee, pentitosi della scelta di trasferirsi al Manchester United ed oggi desideroso di tornare in Serie A:

"Una riflessione di mercato. Si parla di un possibile ritorno di Zirkzee in Serie A. Lo confesso, mi ero innamorato di questo giocatore. Non è un bomber ma fa gol. In più lega la squadra, serve assist, regala qualità. Su di lui ci sarebbero Milan e Roma. Penso che Zirkzee farebbe molto più comodo a Gasp che ad Allegri. La squadra giallorossa non è fa scudetto ma con un colpo giusto potrebbe inserirsi nella lotta al vertice. E poi guardando in prospettiva penso alle meraviglie che potrebbero regalare Dybala e Zirkzee. Roba da stropicciarsi gli occhi".