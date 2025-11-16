Tomori e Milan insieme fino al 2029: rinnovo entro fine anno
Il Milan è al lavoro per blindare uno dei pilastri del nuovo corso targato Massimiliano Allegri: Fikayo Tomori. Sotto la gestione del tecnico livornese l'inglese è tornato ad essere un difensore affidabile, oltre che equilibrato, rispondendo sul campo a tutte quelle critiche che gli sono state mosse contro nelle ultime, c'è da ammettere complicate e sotto tono, stagioni.
Un'inversione di marcia che potrebbe essere premiata entro la fine di questo 2025 con il rinnovo del contratto. Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, il Milan avrebbe pronto il prolungamento fino al giugno 2029 per Fikayo Tomori, deciso a legarsi ulteriormente al club rossonero dopo essere stato ad un passo dall'andare via appena un anno fa.
