Leao-Pulisic è la coppia giusta per questo Milan? Albertini: "Conta l'interpretazione che si dà al ruolo"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha presentato il derby di domenica tra Inter e Milan soffermandosi in modo particolare sulla formazione di Massimiliano Allegri.

A -2 dalla vetta, secondo lei Allegri è più felice o rammaricato?

"Secondo me rammaricato perché la passata stagione il Milan era discontinuo e un po’ lo è anche adesso. Modric e Rabiot hanno dato tanto, eppure contro Cremonese, Pisa e Parma i rossoneri hanno sprecato tre occasioni importanti. Anche Max sa che deve mettere a posto qualcosa".

Leao-Pulisic è la coppia giusta per questo Milan?

"Nessuno dei due come caratteristiche è un nove, ma conta l’interpretazione che si dà al ruolo. Leao può partire al centro, a patto di non ricevere troppi palloni spalle alla porta, e poi spostarsi sulla sinistra dove contro la Roma ha fatto la differenza. Pulisic è intelligente e andrà negli spazi".