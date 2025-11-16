Cagliari-Genoa, niente biglietti ai residenti in Liguria
(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria per la gara di sabato 22 novembre, alle 15, alla Unipol Domus tra Cagliari e Genoa. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Settore ospite presumibilmente vuoto o quasi vuoto, come era successo anche in occasione di Cagliari-Genoa della scorsa stagione: saranno verosimilmente presenti solo i tifosi del Grifone residenti nell'isola (esiste anche un Genoa club Sardegna) o nelle altre regioni. (ANSA).
