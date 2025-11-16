Santiago Gimenez potrebbe tornare a disposizione per il derby
MilanNews.it
L'infermeria di Milanello si sta finalmente svuotando dopo un periodo di sovraffollamento. Recuperato Adrien Rabiot, che martedì tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo insieme ai suoi compagni di squadra, Massimiliano Allegri punta a recuperare anche Santiago Gimenez, alle prese con un problema alla caviglia.
Il messicano è sulla via del rientro, e ci sono buone probabilità che domenica possa quanto meno rientrare dai convocati. È infatti difficile che possa partire dal primo minuto, ma già rivederlo in panchina potrebbe essere una buona notizia, anche in vista dei prossimi impegni stagionali.
Pubblicità
News
Seconda sconfitta di fila per Filippo Terracciano e la sua Cremonese. Per l'ex Milan anche un giallo
Kucka precisa: "Non dicevo solo io che Leao camminava, ma era solo quella volta. Poi ha dimostrato tutto il suo talento"
Le più lette
1 Boban: "Abbiamo sognato il ritorno di Modric. Ma dato che non è la Dinamo, sono contento che sia il Milan"
2 Serafini: "Se vediamo cosa non hanno combinato alcuni obiettivi come David, Openda e Hojlund, viene di credere che la carestia sia più estesa rispetto al Milan"
3 Ordine sul rigore di Parma: "C’è da chiedersi se oltre alla impreparazione di Maggioni c’è da prendere in considerazione qualche altro fattore esterno"
4 Kucka precisa: "Non dicevo solo io che Leao camminava, ma era solo quella volta. Poi ha dimostrato tutto il suo talento"
Primo Piano
Luca SerafiniDal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri diretti
Franco OrdineIl var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com