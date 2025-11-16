Santiago Gimenez potrebbe tornare a disposizione per il derby

di Lorenzo De Angelis

L'infermeria di Milanello si sta finalmente svuotando dopo un periodo di sovraffollamento. Recuperato Adrien Rabiot, che martedì tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo insieme ai suoi compagni di squadra, Massimiliano Allegri punta a recuperare anche Santiago Gimenez, alle prese con un problema alla caviglia. 

Il messicano è sulla via del rientro, e ci sono buone probabilità che domenica possa quanto meno rientrare dai convocati. È infatti difficile che possa partire dal primo minuto, ma già rivederlo in panchina potrebbe essere una buona notizia, anche in vista dei prossimi impegni stagionali. 