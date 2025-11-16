Roma, niente nazionale: Evan Ferguson rimane a Trigoria

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:36News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Evan Ferguson non andrà in Nazionale. L'attaccante irlandese, reduce da un trauma distorsivo alla caviglia, rimarrà infatti a Roma rinunciando all'impegno con l'Irlanda, chiamata domenica a giocare il match contro l'Ungheria valido per le qualificazioni Mondiali. Una scelta, quella dell'attaccante che rimarrà a Trigoria, per mettersi alle spalle definitivamente l'infortunio rimediato contro il Parma. (ANSA).