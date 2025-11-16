Allegri recupera Rabiot per il derby: da martedì tornerà ad allenarsi in gruppo

di Lorenzo De Angelis

Adrien Rabiot si è finalmente messo alle spalle il fastidio infortunio al soleo che non gli ha permesso di scendere in campo nell'ultimo mese di stagione. Il centrocampista francese ha deciso di restare a Milanello nel corso di questa sosta per recuperare al meglio così da tornare a disposizione, e al 100%, per il derby di domenica prossima. 

E così sarà, visto che già a partire da martedì Rbaiot tornerà ad allenarsi in gruppo. Finalmente una notizia lieta per Massimiliano Allegri, che quasi sicuramente tornerà a schierare titolare il francese, soprattutto se dovesse dimostrare di essere al 100% nel corso di questi giorni di preparazione alla sfida contro l'Inter. 