Allegri recupera Rabiot per il derby: da martedì tornerà ad allenarsi in gruppo
MilanNews.it
Adrien Rabiot si è finalmente messo alle spalle il fastidio infortunio al soleo che non gli ha permesso di scendere in campo nell'ultimo mese di stagione. Il centrocampista francese ha deciso di restare a Milanello nel corso di questa sosta per recuperare al meglio così da tornare a disposizione, e al 100%, per il derby di domenica prossima.
E così sarà, visto che già a partire da martedì Rbaiot tornerà ad allenarsi in gruppo. Finalmente una notizia lieta per Massimiliano Allegri, che quasi sicuramente tornerà a schierare titolare il francese, soprattutto se dovesse dimostrare di essere al 100% nel corso di questi giorni di preparazione alla sfida contro l'Inter.
Pubblicità
News
Seconda sconfitta di fila per Filippo Terracciano e la sua Cremonese. Per l'ex Milan anche un giallo
Kucka precisa: "Non dicevo solo io che Leao camminava, ma era solo quella volta. Poi ha dimostrato tutto il suo talento"
Le più lette
1 Boban: "Abbiamo sognato il ritorno di Modric. Ma dato che non è la Dinamo, sono contento che sia il Milan"
2 Serafini: "Se vediamo cosa non hanno combinato alcuni obiettivi come David, Openda e Hojlund, viene di credere che la carestia sia più estesa rispetto al Milan"
3 Ordine sul rigore di Parma: "C’è da chiedersi se oltre alla impreparazione di Maggioni c’è da prendere in considerazione qualche altro fattore esterno"
4 Kucka precisa: "Non dicevo solo io che Leao camminava, ma era solo quella volta. Poi ha dimostrato tutto il suo talento"
Primo Piano
Luca SerafiniDal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri diretti
Franco OrdineIl var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com