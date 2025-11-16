Quella di stasera non sarà la prima volta di Haaland a San Siro: "Nel 2017 venni per il Milan"

di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con la conferenza stampa di presentazione della sfida di questa sera tra l'Italia di Gennaro Gattuso e la Norvegia, il fuoriclasse del Manchester City Erling Haaland ha svelato di essere già stato a San Siro in tre diverse occasioni, tutte però da spettatore

L'attaccante norvegese ha infatti detto: "La mia prima volta a San Siro? Nel 2017 per il Milan, poi a un concerto dei Coldplay". Dopo averlo vissuto dagli spalti, Haaland per la prima volta vivrà la Scala del Calcio direttamente dal campo, con gran parte dei riflettori puntati su di lui. 