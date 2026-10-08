I calciatori più pagati del Milan: Gonçalo Ramos domina la classifica

I calciatori più pagati del Milan: Gonçalo Ramos domina la classificaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00News
di Lorenzo De Angelis
Gonçalo Ramos è il calciatore più pagato del Milan: la top 10 completa

Con un post pubblicato sui propri canali social, Transfermarkt ha svelato la classifica dei calciatori più pagati del Milan. In cima a questa c'è Gonçalo Ramos, che oltre ad essere il più pagato di sempre nella storia del club rossonero, è anche quello che ad oggi, tra lordo e fisso, guadagna più di tutti. Di seguito la top 10 dei giocatori del Milan con l'ingaggio più alto. 

I CALCIATORI PIÙ PAGATI DEL MILAN

1. Gonçalo Ramos (2031): 13MLN € lordi
2. Adrien Rabiot (2028): 9.3MLN € lordi
3. Mike Maignan (2031): 6.7MLN € 
4. Mario Gila (2031): 6.6MLN €
5. Luka Modric (2027): 6.5MLN €
6. Diego Moreira (2031): 5.6MLN €
7. Samuel Chukwueze (2028): 5.2MLN €
    Ruben Lofuts-Cheek (2027): 5.2MLN €
9. Christian Pulisic (2028): 5.1MLN €
10. Ardon Jashari (2030): 4.6MLN €
      Fikayo Tomori (2027): 4.6MLN €
     Pervis Estupinan (2030): 4.6MLN €
 