Calcio: al via assemblea Serie A, si valuta algoritmo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - E' cominciata in videoconferenza l'assemblea di Lega A, l'ultima prima del Consiglio Federale di lunedì. I venti club, a una settimana dal ritorno in campo con le semifinali di Coppa Italia, si confronteranno sull'imminente ripresa: i playoff in caso di nuova interruzione del campionato non scaldano i cuori, si valuta l'algoritmo proposto dal presidente Figc Gravina. E' ipotizzabile che le società faranno anche il punto sul decreto ingiuntivo a Sky e sulle dilazioni da ricevere dagli altri broadcaster. (ANSA).