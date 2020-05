Calcio, Balotelli: "Lockdown? Non so se stoppo più un pallone"

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Se mi passi un pallone non so se riesco a stopparlo, sono due mesi che non ne tocco uno". In diretta Instagram con l'ex compagno (In C nel Lumezzane, nel Milan e poi in nazionale) Alessandro Matri, Mario Balotelli racconta la sua vita ai tempi del lockdown: "Le ultime due settimane stavo sclerando, poi ero anche da solo - dice ancora Balotelli -: la figlia ce l'ho a Napoli, il figlio a Zurigo, mia mamma ha una certa età, i fratelli sono in quarantena con i figli, e sono rimasto da solo. Era pesante". Matri gli chiede cosa mangiasse, e Balotelli risponde così: "non sono ingrassato, per fortuna. I primi tre giorni ho mangiato cartone e pezzi di muro, non so cucinare. Poi ordinavo da fuori per fortuna". Quanto agli allenamenti in casa, 'Supermario' confessa di essere andato "anche un po' contro legge: attorno a casa dove c'è il parchetto andavo a fare qualche allungo. Se non hai un tapis-roulant è impossibile". (ANSA).